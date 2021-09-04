تعليق رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض على زيادة أسعار الغاز الطبيعي

علق رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، على فرض السلطات التركية زيادة جديدة، بنسبة 15% على أسعار الغاز الطبيعي، في شهر سبتمبر الجاري.

ونشر كليتشدار أوغلو، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «رفع القصر الرئاسي تعريفة الغاز الطبيعي بنسبة 15% لأغراض الصناعة وتوليد الكهرباء عندما يحدث هذا، فإن الخطوة التالية، تكون الانعكاس الفعلي لهذه الزيادة على الشعب. ولكن القصر الرئاسي لا يمر حتى من أمام عينه ارتفاع الكهرباء أو الغاز الطبيعي بالنسبة للمنازل».

وقد قررت السلطات التركية، فرض زيادة جديدة، في شهر سبتمبر الحالي، على أسعار الغاز الطبيعي في تركيا، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الأتراك من أعباء الحياة المعيشية، بسبب تدهور الاقتصاد التركي.