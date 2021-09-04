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المجالس الطبية المتخصصة.. المستندات المطلوبة ومواعيد العمل

السبت 04/سبتمبر/2021 - 01:02 م
المجالس الطبية المتخصصة
المجالس الطبية المتخصصة
المجالس الطبية المتخصصة.. المستندات المطلوبة ومواعيد العمل

المجالس الطبية المتخصصة.. إذا كنت تبحث عن المجالس الطبية المتخصصة لمعرفة المستندات المطلوبة ومواعيد العمل، اخترنا لك المقالة التالية تابعها جيدا لمعرفة كافة التفاصيل التي ترغب في معرفتها أكثر حول المجالس الطبية المتخصصة، وحرصت بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها المواضيع التي يبحثون عنها وتشغل عدد كبير من المواطنين، ومن هنا إليكم مواعيد عمل المجالس الطبية المتخصصة والمستندات المطلوبة لكي يتم مساعدة ذوي الإعاقة في الحجز بمجلس طبي للحصول على سيارة مجهزة بشكل كامل.

المجالس الطبية المتخصصة.. المستندات المطلوبة

- عدد 2 صورة شخصية لصاحب الطلب.
- صورة من بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية غير منتهية.
- صورة من المؤهل الدراسي الخاص بصاحب الطلب.
- بحث اجتماعي يتم الحصول عليه من المكاتب المختصة بالشؤون الاجتماعية.
- بطاقة خاصة بالخدمات يتم تقديمها لصاحب الطلب.
- في حالة قد سبق لك الحصول على سيارة من هذه الخدمة، قم بتقديم صورة من القرار الخاص بفك الحظر الخاص بك.

المجالس الطبية المتخصصة.. مواعيد العمل
تعمل المجالس الطبية المتخصصة بشكل يومي باستثناء العطل والإجازات الرسمية الدولة، حيث تحرص الدولة دائما على تحقيق المساواة بين كل المواطنين، وهذا دفع وزارة الصحة أن تتعاون مع إدارة الشئون الاجتماعية لتسهيل الحصول على سيارة مجهزة للأشخاص من ذوي الهمم، بعد تقديم الأوراق المطلوبة للمجالس الطبية المتخصصة.

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