المجالس الطبية المتخصصة.. المستندات المطلوبة ومواعيد العمل





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المجالس الطبية المتخصصة.. المستندات المطلوبة





- عدد 2 صورة شخصية لصاحب الطلب.

- صورة من بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية غير منتهية.

- صورة من المؤهل الدراسي الخاص بصاحب الطلب.

- بحث اجتماعي يتم الحصول عليه من المكاتب المختصة بالشؤون الاجتماعية.

- بطاقة خاصة بالخدمات يتم تقديمها لصاحب الطلب.

- في حالة قد سبق لك الحصول على سيارة من هذه الخدمة، قم بتقديم صورة من القرار الخاص بفك الحظر الخاص بك.





المجالس الطبية المتخصصة.. مواعيد العمل