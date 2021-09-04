عاجل.. السيسي يستقبل نظيره القبرصي بقصر الاتحادية



سوف يتم كذلك التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليميًا وفي شرق المتوسط وعلي المستوي الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من اجل ترسيخ الامن والاستقرار والسلام.



صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي عقدا مباحثات منفردة بقصر الاتحادية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.وأعرب الرئيس السيسي، عن ترحيبه بالرئيس القبرصي في مصر، وتقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة مع قبرص ووحدة الرؤى التي تربط البلدين.كما أوضح المتحدث الرسمي أن اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.