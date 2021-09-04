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3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد قطر اليوم السبت

السبت 04/سبتمبر/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
تقام اليوم السبت مباراة البرتغال ضد قطر والتي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين عند حلول الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت السعودية.

وكان المنتخب البرتغالي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب المجري بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية فيما تلقى المنتخب القطري خسارة كبيرة من صربيا برباعية مقابل لا شيء.

ويمكن لمتابعي الفجر الرياضي مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-

Sport TV1 Potugal
Sky Sports Football UK
Futbol 3 HD

الكلمات المفتاحية

قطر تصفيات كأس العالم البرتغال ضد قطر البرتغال

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