حصاد معسكر الشواكيش في الإسماعيلية





شهد معسكر فريق الترسانه الذي أقيم بالإسماعيلية عدد من المباريات الودية، لتجهيز لاعبيه للموسم الجديد





وحقق الترسانة فوز وحيد في مباراه الرباط والأنوار، وتعادل في ثلاث مباريات وهم دكرنس مبارتين والبطحة الاماراتي، وخسر مباراته ضد الرياض السعودي .



‎وقد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خسر من لاڤيينا بأربعة أهداف مقابل هدف وفاز على فريق مكون من اللاعبين الأفارقة بأربعه أهداف مقابل لا شئ وتفوق على الماظة بثلاثيه نظيفه قبل أن يخسر من العامرية الاماراتي بثلاثة أهداف لهدفين .



و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم ( رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود - كريستوفر ماندوجا ).