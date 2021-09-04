فيلم "ماكو" يتصدر شباك التذاكر.. تعرف على إيرادات



حققت إيرادات فيلم "ماكو" للفنان عمرو وهبة إيرادات شباك التذاكر لليوم الثالث على التوالي، حيث حقق أمس الجمعة مليون ونصف المليون جنيها، متخطيًا أقرب منافسيه فيلم "الانس والنمس" الذي حل في المركز الثاني بإيرادات قدرها 900 الف جنيه.









وتدور أحداث الفيلم "ماكو" في إطار تشويقي حول 8 أشخاص يمتلكون شركة إنتاج، قرروا السفر إلى البحر الأحمر لعمل فيلم تسجيلي عن إحدى العبارات التي غرقت، لتتوالي الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق.









فيلم "ماكو" من بطولة بسمة، منذر رياحنة، سارة الشامي، ناهد السباعي، عمرو وهبة، خالد أنور، محمد مهران، فريال يوسف، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.