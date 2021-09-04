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روسيا تسجل 18780 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 01:24 م
روسيا
روسيا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل 18780 إصابة جديدة و796 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 18856 إصابة و799 وفاة في اليوم السابق.

 

وبحسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة 6 ملايين 993954 حالة، وعدد الوفيات 186407 حالات.

 

وأكد المركز الروسي، تماثل 18737 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، مقابل 18690 مريضا في اليوم السابق.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

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