محمد حماقي يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "عرض مستمر"

تصدر النجم محمد حماقي، موقع الفيديوهات"يوتيوب" بأغنيته الجديدة"عرض مستمر" حيث احتلت المركز الثاني وحققت أيضا نسب مشاهدة تخطت المليون الأول على نفس الموقع.



أغنية"عرض مستمر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكساج توما، ديجيتال ماستر طارق مدكور.



في سياق آخر احتل حماقي، مؤخرا المركز الأول على تطبيق "أنغامي" بأغنيته "لو هتسيب" والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها حتى هذه اللحظة.



واحتل أيضًا المركز الرابع بأغنيته"زيها مين" على نفس التطبيق الموسيقي"أنغامي".



أغنية"لو هتسيب" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم أما أغنية "زيها مين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

