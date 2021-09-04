الرئيس القبرصي: لدينا فرص لتعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات

وجه نيكوس أناستاسياديس، الرئيس القبرصي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفاوة استقباله، معبرًا عن خالص تعازي القيادة والشعب القبرصي لأسر الضحايا الأربعة المصريين الذين لقوا حتفهم في قبرص أثناء الحرائق المدمرة التي اجتاحت الجزيرة خلال يوليو الماضي.



وأضاف "أناساسياديس"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن اللجنة العليا الفنية على مستوى الحكومات بين مصر وقبرص تاريخية تعبر عن الإرادة المشتركة للدولتين لتعزيز التعاون، وتؤكد العلاقات الممتازة بين البلدين، وتساهم في تقوية الروابط السياسية والاقتصادية، موضحًا أن هناك فرص لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والتجارة والزراعة وريادة الاعمال.



وتابع الرئيس القبرصي، أنه تم الاتفاق على تفعيل دوري لمنتديات الاعمال لتقوية الروابط بين غرف التجارة بهدف زيادة التبادل التجاري خاصة بمنتجات المزارع السمكية ومنتجات الدواء، مشيرًا إلى أنه في مجال الطاقة تم إصدار تعليمات بتسريع أعمال اللجنة المشتركة التي تشكلت بهدف تفعيل الاتفاقية الثنائية الخاصة بتدشين خط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن اللجان الفنية المختصة تلتقي في 15 من الشهر الحالي، ومن المنتظر أيضًا توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص خلال الشهر الجاري، والتوقيع على مذكر ة تفاهم على مستوى ثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بمشروع الربط الكهربائي.

