"الري": تنفيذ 26 محضر إزالات بإجمالي مساحة 1079 متر بأسيوط

تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط اليوم، من تنفيذ 26 محضر ازالات للتعديات على أملاك ري خلال حملة موسعة بمختلف مراكز المحافظة.

إزالة 1079 متر مربع بأسيوط

وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إن الإزالات تمت على إجمال مساحة 1079 متر مربع بأسيوط مؤكدة أنه بذلك أصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر نهر النيل 63801 إزالة.



جهود أجهزة الوزارة للقضاء على كافة أشكال التعديات



وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.



الهدف من التصدي الفوري للتعديات على نهر النيل



وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.



وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".



حملة إنقاذ النيل



وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

