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الشهيد الــ598.. "الأطباء" تنعى أخصائي أطفال بمحافظة القليوبية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور هاني رضا إبراهيم عنبه، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة ومدير أول مركز طب الاسرة بكفر حمزة بمحافظة القليوبية والذي إثر الإصابة بكوڤيد 19.
خالص العزاء لأسرته
وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".
توفي بفيروس كورونا 
وأشارت النقابة إلى أن الشهيد الدكتور هاني رضا إبراهيم عنبه، الطبيب رقم الــ(598)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.

وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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