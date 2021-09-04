عدد القتلى والجرحى جراء إطلاق نار في كابل يتجاوز الـ70

تجاوز عدد القتلى والجرحى 70 شخصا جراء إطلاق النار في كابل مساء أمس الجمعةـ وفقًا لوسائل إعلام أفغانية.

وقد وردت أنباء، في وقت سابق، عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا، وإصابة 41 آخرين في كابل بعد إطلاق النار في الهواء، الذي قام به مسلحو طالبان، مساء الجمعة.

وأوضح مصدر في طالبان وشهود عيان إن المسلحين كانوا يطلقون النار ابتهاجا "وسط أنباء متضاربة تحدثت عن سيطرتهم على ولاية بنجشير أمس الجمعة".

وكانت حركة طالبان أعلنت أنه سيتم اعتقال المسلحين الذين أطلقوا النار في الهواء وتسببوا في مقتل المواطنين، وستجري محاسبتهم. وجاء في تغريدة نشرتها الحركة على تويتر، أن نائب زعيم طالبان، محمد يعقوب، أصدر سلسلة من الأوامر بحق من يطلقون النار في الهواء، وابتداء من يوم غد سيصادر فورا سلاح كل من يطلق النار في الهواء في كابل أو مدن أخرى، وستتم محاسبة مرتكبي هذه الأعمال.