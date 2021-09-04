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عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أطلع الرئيس القبرصي على الجهود المصرية للتوصل إلى حل عادل بشأن ملف سد النهضة، والجهود المصرية لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، مؤكدا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف حفاظا على استقرار المنطقة.

ووجه "السيسي"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره القبرصي بقصر الاتحادية، التحية مجددا لنظيره القبرصي في القاهرة، معربا عن تطلعه أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وقبرص بما يحقق الرخاء والازدهار للشعبين، وتحقيق مزيد من الزخم للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والصداقة الوطيدة.

الكلمات المفتاحية

سد النهضة رئيس قبرص السيسي اثيوبيا

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