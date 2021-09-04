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مدير تعليم الفيوم يستقبل المشاركين في مسابقة الطالب المثالي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
استقبل، اليوم السبت، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمكتبه بديوان المديرية، الطلاب الفائزين فى مسابقة الطالب المثالي على مستوى المحافظة والذي تم تصعيدهم للمنافسة على مستوى الجمهورية.

المشاركون بمسابقة الطالب المثالي
حيث تم تصعيد الطالبة حبيبة سيد محمد السيد – مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بأبوجنشو – والطالب أدهم عماد عبدالقوي على-مدرسة محمد مفتاح معبد الرسمية للغات، وفى المرحلة الثانوية فازت الطالبة أسماء أسامة سيد عبدالونيس، مدرسة نصر الدين الثانوية بسيلا، والطالب يوسف محمد فارس عبدالتواب، مدرسة التوفيق الثانوية بنين.
 
مسابقة الطالب المثالي
قام وكيل الوزارة بتحفيز الطلاب المشاركين فى المسابقة على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل تحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطالب المثالي، بحضور الأستاذ محمد عبدالله، وكيل المديرية، والأستاذ هشام أبو عوف، مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ حمدي الروبي، موجة عام التربية الاجتماعية، والعلاقات العامة بالمديرية.
مدير تعليم الفيوم يستقبل المشاركين في مسابقة الطالب المثالي
مدير تعليم الفيوم يستقبل المشاركين في مسابقة الطالب المثالي

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مسابقة الطالب المثالي تعليم الفيوم الفيوم

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