الشهيد الــ(590).. "الأطباء" تنعى أستاذ التخدير بطب الزقازيق





نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الأستاذ الدكتور أكرم حلمي الحفناوي، أستاذ التخدير بطب الزقازيق والذي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

خالص العزاء لأسرته

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

توفي بفيروس كورونا

وأشارت النقابة ان الشهيد الأستاذ الدكتور أكرم حلمي الحفناوي الطبيب رقم الــ(590)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.





وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.