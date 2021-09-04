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تعرف على شخصية ميدو عادل في مسلسل "ورا كل باب حكاية قلب مفتوح"

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
يستعد الفنان ميدو عادل لبدء تصوير مشاهده في مسلسل ورا كل باب حكاية قلب مفتوح، الذي تعرض على قناة الحياة.


يجسد ميدو عادل دور طبيب بشري ويشاركه في البطولة كمال أبو رية، فيدرا، نور إيهاب، وعماد رشاد، رانيا الملاح، وهايدى رفعت، محمد الدقاق، ويوسف الأسدى، تأليف هشام إسماعيل، إخراج أحمد أمين.


يذكر أن آخر أعمال الفنان ميدو عادل مسلسل كوفيد 25 الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، إخراج أحمد جلال.

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