رئيس قبرص: نشكر مصر على دعمها لبلادنا في أزمتنا مع تركيا

قال نيكوس أناستاسياديس، الرئيس القبرصي، إنه وفقًا لاتفاقية الطاقة الكهربائية والمتجددة تم الاتفاق على تبادل الخبرات بين مصر وقبرص خاصة في مجال الاستفادة من الطاقة الشمسية والحرارية وإنتاج الهيدروجين الأخضر.



وأضاف "أناساسياديس"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك مؤشرات قوية جدًا بضرورة تفعيل التعاون مع مصر في مجال التعليم، وتم بحث التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن لقاءه مع الرئيس السيسي، تضمن مناقشة العديد من الموضوعات وخاصة تطورات الأوضاع في أفغانستان، منوهًا بان أخبار الرئيس السيسي بتطورات سلبية حدثت في المناقشات مع تركيا التي تحيد تمامًا عن قرارات مجلس الأمم المتحدة، وتتحدى قرارات سكرتير عام الأمم المتحدة.



وتابع الرئيس القبرصي، أن تركيا تدفع بحل دولتين مستقلين، وموقف قبرص في شرق المتوسط ثابت وغير متغاير ويعتمد على إيجاد حل في إطار قرارات الامم المتحدة، وفي إطار الاتحاد الأوروبي التي تعتبر قبرص عضو من أعضاءه، موضحًا أن أبلغ الرئيس السيسي، عن بعض الأفكار والاجراءات التي اتخذها لبدء حوار فعال وهادف يؤدي لحلول وعدم التعارض بين المصالح مع تركيا، موجهًا الشكر للرئيس السيسي، لتفهمه ولموقف مصر الثابت والغير متغاير والداعم جميع محاولات إيجاد حلول للمشكلة القبرصية حسب قرارات الأمم المتحدة، والاعتراض على الأفعال الغير قانونية التركية وخاصة المناوشات الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقبرص في البحر المتوسط.



ونوه، بأن الرئيس السيسي، أخبره عن المحاولات التي تقوم بها مصر لتفعيل مبادرة سلام في منطقة الشرق المتوسط.

