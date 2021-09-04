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"المستهلك": ضبط 8 طن لبن فاسد وزيوت طعام مجهولة المصدر

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن فرع الجهاز بمحافظة المنيا بالتنسيق مع إدارة ضبط الأسواق بالمركز الرئيسى شن حملات مكبرة علي الأسواق خلال ال24 ساعة الماضية لمكافحة الغش والتدليس في الأسواق وخاصة ما يضر بصحة علي جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتعتبر هذه الحملات ضربات إستباقية للتجار الفاسدين قبل توزيعها في الأسواق حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 8000 لتر لبن فاسد وغيرصالح للإستهلاك الأدمي داخل 5 سيارات نقل قبل توزيعهم وطرحهم بالأسواق كما تم ضبط 7000 لتر زيوت طعام مجهولة  المصدر بإحدي سيارات النقل المخصصة لنقل المواد البترولية وكمية من اللحوم المصنعة الغير صالحة للإستهلاك الأدمي .

كما تم ضبط محطة لتموين السيارات تعمل بدون ترخيص وضبط 100 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر  وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تأتي الحملات تنفيذاً لخطه الجهاز  بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع بالأسواق.

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حماية المستهلك جهاز جحماية المستهلم الاقتصاد احخبار الاقتصاد اليوم

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