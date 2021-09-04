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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 4-9-2021

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 4-9-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات البنوك، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.96 جنيه للشراء.
 
52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.33 جنيه للشراء
 
52.30 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.33 جنيه للشراء.
 
52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس
52.00 جنيه للشراء.
 
52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.31 جنيه للشراء.
 
52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.46 جنيه للشراء.
 
52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.26 جنيه للشراء.
 
52.36 جنيه للبيع.

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