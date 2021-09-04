استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 4-9-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات البنوك، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.96 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.33 جنيه للشراء

52.30 جنيه للبيع





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.33 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

52.00 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.31 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.46 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.26 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.



