رئيس قبرص: مصر حجر الاستقرار وأساس السلم في المنطقة (فيديو)

أعرب نيكوس أناستاسياديس، الرئيس القبرصي، عن كامل احترامه وتقديره للدور الفعال والبناء التي تقوم به مصر لحل مشاكل الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية، قائلا إن رؤية مصر وقبرص متطابقة فيما يتعلق بتثبيت الاستقرار في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية وإقامة انتخابات في البلاد في توقيت محدد.



وأضاف "أناساسياديس"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أننا نأمل أن يكون التعاون بين دولنا ينضم إليه كافة دول المنطقة بشرط أن تكون تحترم القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن، وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية.



وتابع الرئيس القبرصي، أن محادثاته مع الرئيس السيسي، تضمنت مناقشة العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي ونقلت له إصرار الدولة القبرصية أن تتوصل لاتفاق شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر من أهم وأكبر الشركاء للاتحاد الأوروبي في كامل منطقة الشرق الأوسط في إفريقيا، وحجر الاستقرار وأساس السلم في منطقة الشرق الأوسط المتوترة، ولديها دور فعال في محاربة الإرهاب والحد من الهجرة من إفريقيا والشرق الأوسط للاتحاد الأوروبي.