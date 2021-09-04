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مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

رفض مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الضغوط التي يمارسها واحد من لاعبي القلعة الحمراء من أجل الموافقة على رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتسمك النادي الأهلي بشروطه الخاصة بالموافقة على رحيل ناصر ماهر لصفوف فريق نادي بيراميدز مقابل خمسة عشر مليون جنيه ورفضت الإدارة عرض بيراميدز الذي توقف عند تسعة ملايين جنيه.

وطلب مسؤولو النادي الأهلي من اللاعب أن يلتزم بالموافقة على العروض التي تم تقديمها له سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي بعد دراستها مع لجنه التخطيط.

وهدد الأهلي ناصر ماهر بالتجميد في حالة أصر على موقفه بالرحيل بالمبلغ الذي قدمه بيراميدز وهو الذي لم يوافق عليه الفريق ليبقى الوضع على ما هو عليه لحين ظهور مستجدات جديدة.

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