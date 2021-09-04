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ننشر ابرز عروض وخصومات موقع امازون بعد افتتاحه في مصر

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:39 م
عروض وخصومات موقع امازون
عروض وخصومات موقع امازون
أطلقت شركة امازون مصر، موقعها الالكتروني الجديد "امازون مصر Amazon.eg" ليكون بديل لموقع "سوق دوت كوم" المملوك للشركة.

وفرت الشركة العديد من العروض والخصومات على الكثير من منتجاتها، وفقًا لما جاء في الموقع الرسمي لـ"أمازون مصر"، وذلك بالتزامن مع انطلاق الموقع.

وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الإلكتروني، ننشر ابرز عروض وخصومات موقع امازون بعد افتتاحه في مصر، وهي كالتالي:-

عروض وخصومات منتجات امازون مصر

- خصم حتى 50% على أساسيات الصيف.

- خصم حتى 20% على الأغذية والمشروبات.

- خصم حتى 20% على تشكيلة أجهزة اللاب توب.

- خصم حتى 50% على ملابس للنساء حيث تبدأ من 40 جنيها.

- خصم حتى 30% اكسسوارات للنساء والتي تبدأ من 25 جنيها.

- خصم حتى 40% على ساعات للرجال.

- خصم حتى 40% على منتجات العناية الشخصية، والتي تبدأ من 30 جنيها.

- خصم حتى 60% على ألعاب الأطفال والتي تبدأ من 40 جنيها.

- خصم حتى 40% على الشنط والمحافظ والتي تبدأ من 300 جنيه.

- خصم حتى 50% على أساسيات المطبخ والتي تبدأ من 45 جنيها.

- تبدأ ملابس للأطفال من 69 جنيها.

وأعلنت أمازون عملها تيسرًا على العملاء وبأسعار تنافسية مخفضّة، وتسعى الشركة عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg، مثل: (الإلكترونيات - الملابس - أدوات المنزل والمطبخ - منتجات السوبر ماركت)، وكذلك منتجات وأجهزة أمازون، مثل (قارئ الكتب الإلكترونية كيندل). 

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