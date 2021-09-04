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تردد قناة Futbol 1 HD المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا ضد أوكرانيا اليوم السبت
السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:30 م
محمد أيمن
تقام اليوم السبت مواجهة المنتخب الفرنسي ضد نظيره الأوكراني والتي تجمع بينهما على ملعب إستاد مجمع أولمبيكسي الرياضي لحساب مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين عند حلول الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة إلا ربع بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
وقبل المباراة يسعى المنتخب الفرنسي إلى تخطي التعادل السابق مع البوسنة والهرسك في الوقت الذي يحتاج فيه المنتخب الأوكراني إلى تحقيق الفوز وإستغلال الحالة السيئة التي يعشيها أبناء ديشامب.
ويمكن لمتابعي الفجر الرياضي مواجهة المباراة عبر قناة Futbol 1 HD على التردد التالي :-
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Astra 1A
|5 شرقا
|12130
|عمودي
|27500
|3/4
|بيتاكريبت
|Eutelsat W1
|10 شرقا
|12149
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 5/6
|بيتاكريبت
|Telecom 2A
|3 شرقا
|12245
|أفقي
|30000
|DVB-S2 8PSK 3/4
|بيتاكريبت