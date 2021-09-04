تردد قناة Futbol 1 HD المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا ضد أوكرانيا اليوم السبت





تقام اليوم السبت مواجهة المنتخب الفرنسي ضد نظيره الأوكراني والتي تجمع بينهما على ملعب إستاد مجمع أولمبيكسي الرياضي لحساب مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين عند حلول الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة إلا ربع بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وقبل المباراة يسعى المنتخب الفرنسي إلى تخطي التعادل السابق مع البوسنة والهرسك في الوقت الذي يحتاج فيه المنتخب الأوكراني إلى تحقيق الفوز وإستغلال الحالة السيئة التي يعشيها أبناء ديشامب.





ويمكن لمتابعي الفجر الرياضي مواجهة المباراة عبر قناة Futbol 1 HD على التردد التالي :-





القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Astra 1A 5 شرقا 12130 عمودي 27500 3/4 بيتاكريبت Eutelsat W1 10 شرقا 12149 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 5/6 بيتاكريبت Telecom 2A 3 شرقا 12245 أفقي 30000 DVB-S2 8PSK 3/4 بيتاكريبت



