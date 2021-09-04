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تردد قناة Futbol 1 HD المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا ضد أوكرانيا اليوم السبت

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

تقام اليوم السبت مواجهة المنتخب الفرنسي ضد نظيره الأوكراني والتي تجمع بينهما على ملعب إستاد مجمع أولمبيكسي الرياضي لحساب مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين عند حلول الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة إلا ربع بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وقبل المباراة يسعى المنتخب الفرنسي إلى تخطي التعادل السابق مع البوسنة والهرسك في الوقت الذي يحتاج فيه المنتخب الأوكراني إلى تحقيق الفوز وإستغلال الحالة السيئة التي يعشيها أبناء ديشامب.

ويمكن لمتابعي الفجر الرياضي مواجهة المباراة عبر قناة Futbol 1 HD على التردد التالي :-

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Astra 1A5 شرقا12130عمودي275003/4بيتاكريبت
Eutelsat W110 شرقا12149عمودي27500DVB-S2 8PSK 5/6بيتاكريبت
Telecom 2A3 شرقا12245أفقي30000DVB-S2 8PSK 3/4بيتاكريبت

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