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رابط تقديم كلية الشرطة 2021 وشروط القبول في أكاديمية الشرطة ومواعيد التسجيل من خلال academy.moi.gov.eg | بادر بالتقديم الآن

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:42 م
تقديم كلية الشرطة 2021
تقديم كلية الشرطة 2021


رابط تقديم كلية الشرطة 2021 وشروط القبول في أكاديمية الشرطة ومواعيد التسجيل من خلال academy.moi.gov.eg | بادر بالتقديم الآن


تصدرت رابط تقديم كلية الشرطة 2021 قائمة محركات البحث في مصر، يستعلم الكثير من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021 عن موعد فتح باب التقديم والشروط المطلوبة.

شروط التقديم والقبول بكلية الشرطة 2021

- للقبول في كلية الشرطة 2021حسبما نص عليه قانون رقم 91 لسنة 1975 والمختص بإنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته وهي أن يكون الطالب مصري الجنسية لأبوين مصريين من غير تجنس، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

- لقبول أوراق التقديم في كلية الشرطة 2021 أن لا يقل الحد الأدنى للمجموع الثانوية عن 65% للعام الحالي أو السابق كما ينبغي على الطالب أن يكون مقيداً بإحدى الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

- ألا يكون المتقدم له سابق حكم بعقوبة مقيدة للحرية ومخلة بالشرف والأمانة، وهي إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

- ألا يكون قد سبق وفصل من جهة حكومة بقرار تأديبي.

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية في بداية شهر أكتوبر عن 22 عام ولا يقل عن 16 سنة، ولا بد له أن يجتاز الاختبارات البدنية والنجاح فيها ومنها اللياقة البدنية.

- حصول الطالب على شهادة حسن سير وسلوك.

- عدم الزواج خلال فترة الدراسة.

رابط التقديم في كلية الشرطة 2021

- الدخول على الرابط الخاص بأكاديمية الشرطة والخاص بموقع وزارة الداخلية (اضغط هنــــــــــــــــــــا).

- الضغط على ايقونة التسجيل.

- سيتطلب منك ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح كذلك كتابة الطلب.

- طباعة الاستمارة.

مواعيد تقديم كلية الشرطة 2021
وكان اللواء دكتور احمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أشار الي ان الالتحاق بالكلية بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق البكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021 يكون التقديم اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر ولمدة28 يوميا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية المصري ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، أن تفعيل التقديم في كلية الشرطة 2021 الإلكتروني أثبت نجاحه خلال العام الماضي.

ولجأت أكاديمية الشرطة إلى تفعيل الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات التقدم إلى كلية الشرطة 2021 إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى مقر الأكاديمية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

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لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 عبر الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة academy moi gov

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