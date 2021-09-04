رئيس قبرص يدعو السيسي لزيارة بلاده: "لرد الدفء الذي شعرت به في مصر" (فيديو)

أكد نيكوس أناستاسياديس، الرئيس القبرصي، أن الاتفاقيات والحوارات التي تمت بين وزراء حكومات مصر وقبرص تهدف لخدمة شعوبنا، وخدمة جميع دول شرق المتوسط، وهذا التعاون يؤكد أن هناك ثقة وروابط أخوية وتعاون استراتيجي بين البلدين؛ يهدف لتنشيط هذه العلاقات على المستوى الدولي.



وأعرب "أناساسياديس"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، عن أمله أن تتاح له الفرصة لاستقبال واستضافة الرئيس السيسي بقبرص، معقبًا: "لأرد الدفء الذي أشعر به كلما أزور مصر وأكون في ضيافة الرئيس والشعب المصري"، متمنيًا السلام والاستقرار لجميع دول الشرق الأوسط.



وشدد الرئيس القبرصي، على حرصه على تفعيل ما تم الاتفاق عليه اليوم، موضحًا أنه تم بحث التعاون في كتير من المجالات من بينها مبادرة الرئيس السيسي، لإنشاء منتدى غاز المتوسط.