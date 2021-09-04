فلسطين تسجل 1585 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم السبت، 14 حالة وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1080 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين 92%، ونسبة الإصابات النشطة 7%، ونسبة الوفيات 1.0 % من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إلى وجود 52 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الاصطناعي.