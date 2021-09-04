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بعد إرسالها استغاثة له.. محافظ الغربية يزور الطفلة هنا رضا (صور)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
زار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الطفلة هنا رضا، التي وجهت طلبها للمحافظ لعلاج والدها الذي يعاني من ضمور في الأعصاب ووالدتها التي تعاني من (السمنة ، الالتهاب الخلوي وعدم القدرة على الحركة).

زيارة المحافظ
وعلى الفور، اصطحب المحافظ مديري مديريات ( الصحة، التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي) ورئيس مركز ومدينة زفتى لزيارة الطفلة ووالديها وتوفير كافة مطالبها.

وخلال حديثة مع الطفلة هنا، أكد رحمي أنها قدوة ونموذج للابنة المصرية التي استطاعت برغم صغر سنها أن ترعى والديها وأخواتها الثلاث بجانب المذاكرة كونها طالبة في الصف الخامس الابتدائي، مما يستوجب علينا متابعتها المستمرة ورعايتها هي وأسرتها وتوفير حياة كريمة لهم.

استجابة المحافظ للاستغاثة 
ووجه المحافظ المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى بتوفير شقة بشكل دائم للأسرة بمساكن المحافظة بقرية كفر الجزيرة، كما وجه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير (كافة الأدوات المدرسية، ملابس الدراسة، مكتبة متكاملة وحاسب آلي) للطفلة هنا، كما وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل والد ووالدة الطفلة إلى مستشفى زفتى العام وتوفير غرفة فندقية لهم بالمجان، بالإضافة إلى عمل كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لحين عودتهم للمنزل سالمين.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور رحمي أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ ١٠٠٠ جنيه ومواد غذائية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية بشكل عاجل بجانب الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة " والذي تحصل عليه الأسرة شهريًا بقيمة (١٢٧٦) جنيه، كما وجه بتوفير (كرسي متحرك، مساعدة مالية شهرية إضافية بمبلغ ٣٠٠ جنيه من الجمعيات الأهلية، توفير احتياجات الأسرة شهريًا من الملابس، الأجهزة الكهربائية، اللحوم، المواد الغذائية، الوجبات الجاهزة )، مع توفير الزي المدرسي وجميع متطلبات الأبناء طوال العام الدراسي وتوفير العلاج اللازم للأسرة.
بعد إرسالها استغاثة له.. محافظ الغربية يزور الطفلة هنا رضا (صور)
بعد إرسالها استغاثة له.. محافظ الغربية يزور الطفلة هنا رضا (صور)
بعد إرسالها استغاثة له.. محافظ الغربية يزور الطفلة هنا رضا (صور)
بعد إرسالها استغاثة له.. محافظ الغربية يزور الطفلة هنا رضا (صور)
بعد إرسالها استغاثة له.. محافظ الغربية يزور الطفلة هنا رضا (صور)
بعد إرسالها استغاثة له.. محافظ الغربية يزور الطفلة هنا رضا (صور)

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محافظ الغربية طفلة زفتى استغاثة

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