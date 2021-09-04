إزالة دور خامس علوي مخالف خلال حملة مكبرة بالمنصورة



حملة مكبرة

قاد الحملة أشرف عبدالواحد نائب رئيس الحي والمهندس محمد المرشدى مدير الإدارة الهندسية، وبحضور قوة من قسم أول المنصورة للتأمين والتمكين من أعمال الإزالة.



جهود الحملة

وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة أعمدة الدور الخامس العلوي لعقار مخالف بمنطقة علي الجمل، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.



كما تمكنت الحملة، من إيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى لإدارة، بمنطقة شارع الجمهورية وتم إزالة المخالفة بالمهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة القائمين على المخالفات وتحرير المخالفات اللازمة تمهيدا لعرضها علي النيابة.



فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة، أن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.



ومن جانبه، قال المهندس محمد المرشدي، مدير عام الإدارة المهندسين، إن تلك الحملات تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن كافة أشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده، اليوم السبت، حملة مكبرة على كافة المباني الكائنة بنطاق الحي لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.