"ماكو" يستمر في صدارة الايرادات لليوم الثالث على التوالي

يواصل فيلم "ماكو" تصدر إيرادات شباك التذاكر لليوم الثالث على التوالي، حيث حقق أمس "الجمعة" مليون ونصف المليون جنيهاً متخطياً أقرب منافسيه فيلم "الانس والنمس" الذي حل في المركز الثاني بايرادات قدرها 900 الف جنيه .









وكان فيلم "ماكو" قد حافظ على المركز الاول منذ بداية عرضه يوم الاربعاء الماضي ، حيث تخطى حاجز النصف مليون، محققا إيرادات قدرها 547 ألف جنيه، بينما حقق يوم الخميس الماضي ايرادات قدرها مليون و55 الف جنيها ، ليصبح اجمالي الايرادات التي حققها في ثلاثة ايام ثلاثة مليون و100 ألف جنيه .









وكان صناع فيلم "ماكو" قد نظموا يوم الثلاثاء الماضي عرض خاص بإحدى السينما بمنطقة التجمع الخامس، بحضور فريق عمل الفيلم وسط حضور اعلامي وصحفي مكثف.









يشار إلى ان الاعلان الرسمي لفيلم "ماكو" كان قد تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وذلك بعد طرحه بعدة أيام ، وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد سبق وطرحت الافيش الدعائي للفيلم ، حيث تصدرته صورة قرش مفترس ، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الافيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة .









وفي سياق متصل بدأ عرض فيلم" ماكو" جماهيرياً يوم الاربعاء بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا ، حيث بدأ الاعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات ، وتدور أحداثه عند العباره سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر ، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء ، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة .









الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف ، واخراج محمد هشام الرشيدي ، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي واشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام ، وبطولة مراد يلدريم ، بسمة ، نيقولا معوض ، ناهد السباعي ، منذر رياحنة ، فريال يوسف ، عمرو وهبة ، محمد مهران، وسارة الشامى .



