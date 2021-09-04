صحة الغربية تنظم ندوات دينية وتثقيفية للعاملين بالقطاع الصحي.. صور



نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بالغربية، عددًا من الندوات التثقيفية التوعوية، التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقيَم الدينية والمجتمعية.

ندوة بمستشفى كفر الزيات العام

وعقدت ندوة بمستشفى كفر الزيات العام ومستشفيى السنطة المركزي، تحت عنوان: الرحمة وأخلاقيات المسلم الحياتية



جاء ذلك بالتنسيق مع منطقة الأزهر الشريف بالغربية وبتوجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية حرصا منة على نشر الوعي السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف بين كافة فئات العاملين بالقطاع الصحي.



ومن جانبه، أشاد وكيل الوزارة، بدور منطقة الأزهر الشريف بالغربية، لما تقدمه من ندوات دينية وتثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وتوجيهها لخدمة المجتمع.

نشاط تثقيفي يسهم في نشر الوعي

وفى ختام الندوة استمع فضيلة الشيخ إلى عدد من أسئلة وفتوي الحضور وأجاب عنها معربا عن سعادته بما تقوم به صحة الغربية من نشاط تثقيفي يسهم في نشر الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية.