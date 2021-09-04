إسلام زكي يتعاون مع تامر حسني في أغنية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

يتعاون الملحن اسلام زكي، مع النجم تامر حسني، في أغنية جديدة من أغاني ألبوم حسني، المقبل.





وروج إسلام زكي، للعمل الفني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره بوستر غير رسمي للأغنية مدون عليه تفاصيل فريق عمل الأغنية وكتب إسلام عليه معلقًا: "Stay Tuned تعاون جديد ومختلف مع الفنان تامر حسني إن شاء الله".





الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان إسلام زكي وتوزيع إلهامي دهيمة.





