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نادية الجندي في اطلالة جريئة على البحر مع المصور محمود رؤوف

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
خضعت النجمة نادية الجندي، لجلسة تصوير جديدة صيفية بعدسة المصور محمود رؤوف، خلال قضائها لعطلتها الصيفية فى الساحل الشمالي.


ظهرت نادية الجندي فى الاطلالة وهي ترتدي بلوزة بيضاء اللون وشوت قصير من الجينز.


وتم تصوير جلسة التصوير بين عدة مناطق ومنتجعات كبرى في الساحل الشمالي من بينها مارينا ومراسي
تعد هذه هي المرة الثانية التى تحضع فيها نادية الجندي للتصوير تحت عدسة المصور محمود رؤوف، حيث كان قد قام بتصويرها العام الماضي واحدثت الصورة ضجة هائلة

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