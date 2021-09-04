غرفة الحبوب: توريد 375 ألف طن مكرونة لوزارة التموين













أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة على عدم زيادة فى أسعار المكرونة الموردة لوزارة التموين رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وذلك فى إطار حرص الغرفة وشعبة المكرونة على توفير سلعة المكرونة لصالح وزارة التموين لطرحها ضمن المقررات التموينية وبمنافذ المجمعات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.





وأوضح النائب طارق حسانين أن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة سيظلون فى الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع الأخرى التى تطرحها وزارة التموين ضمن المنظومة التموينية، فى ظل حرص القيادة السياسية على تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى لفترات طويلة وهو ما نجح فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين من توفير السلع وطرحها ضمن المقررات التموينية وكذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.





وصرح وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات فى تصريحات اليوم أن هناك ارتفاع كبير فى أسعار الدقيق المستخدم فى صناعة المكرونة وأيضا زيادة فى عناصر مستلزمات الإنتاج من تعبئة وتغليف ووقود وأجور عمالة ومع ذلك شعبة المكرونة مستمرة فى توريد كافة الكميات الموردة لصالح وزارة التموين وبدون أى زيادة فى الأسعار، مؤكدا أن أصحاب كبرى الشركات لديهم الحرص على استمرار توريد المكرونة لوزارة التموين بنفس الأسعار وتحملهم أعباء زيادة أسعار المستلزمات فى إطار حرصهم على مشاركة وزارة التموين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين من خلال طرح السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تقرب من 35% حاليا.















