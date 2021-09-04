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رئيس الأهرام: توقيت لقاء قادة مصر وفلسطين والأردن شديد الأهمية (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن توقيت اللقاء المشترك الثلاثي بين قادة مصر وفلسطين والأردن شديد الأهمية في أعقاب تغيير القيادة الأمريكية، وخطوة مهمة للسلام والوصول لحل الدولتين في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، منوهًا بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم يكن يؤمن بحل الدولتين وكان همه الأكبر الضغط على الدول لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأضاف "سلامة"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أنه كان هناك تسرعا كبيرا فيما يسمى بالتطبيع المجاني مع إسرائيل، منوهًا بأنه يؤمن بالسلام مع إسرائيل لكن التطبيع المجاني يحتاج لإعادة النظر فيه، مشددًا على أن هذا التطبيع لم يستفاد منه العرب، موضحًا أن اتفاقية السلام المصرية والأردنية مع إسرائيل كانت سلامة مقابل الأرض، ولم تؤثر على العلاقات المصرية الفلسطينية أو العلاقات المصرية الأردنية.

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المسئولية يسعى إلى الانفتاح على جميع دول العالم بما يحقق مصالح مصر، مشددًا على أن مصر عمود الخيمة والمتصدر الدائم للدفاع عن القضية الفلسطينية بجميع المحافل الدولية.

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