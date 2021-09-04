منتخب مصر لا يخسر ولا يستقبل أهداف في مواجهاته ضد الجابون (أرقام)

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على منتخب الجابون، مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر العام المقبل.





منتخب مصر كان استهل مشواره في تصفيات كأس العالم بالفوز على أنجولا بهدف دون رد، بينما سقط منتخب الجابون أمام نظيره الليبي في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 2-1.

ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق انتصاره الثاني في التصفيات المونديالية لحسم تأهله للمرحلة النهائية مبكرا.





تاريخ مواجهات مصر والجابون





تقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجابون في 3 مواجهات سابقة(1 رسمية – 2 ودية)، الفوز كان حليف الفراعنة في المباريات الثلاث، وسجل لاعبو مصر 10 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف.





التقى منتخب مصر مع نظيره الجابوني للمرة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا عام 994، و فاز الفراعنة برباعية نظيفة.





وتقابل بعدها المنتخبين المصري والجابوني في مباراتين وديتين، الأولى كانت عام 2000 وفاز الفراعنة 4-0 ، أما الثانية كانت عام 2004 وفاز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد.



