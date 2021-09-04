Advertisements

منتخب مصر لا يخسر ولا يستقبل أهداف في مواجهاته ضد الجابون (أرقام)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:24 م
منتخب مصر
منتخب مصر
علاء خليف
يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على منتخب الجابون، مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر العام المقبل.

منتخب مصر كان استهل مشواره في تصفيات كأس العالم بالفوز على أنجولا بهدف دون رد، بينما سقط منتخب الجابون أمام نظيره الليبي في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 2-1.
 
ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق انتصاره الثاني في التصفيات المونديالية لحسم تأهله للمرحلة النهائية مبكرا.

تاريخ مواجهات مصر والجابون

تقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجابون في 3 مواجهات سابقة(1 رسمية – 2 ودية)، الفوز كان حليف الفراعنة في المباريات الثلاث، وسجل لاعبو مصر 10 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف.

التقى منتخب مصر مع نظيره الجابوني للمرة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا عام 994، وفاز الفراعنة برباعية نظيفة.

وتقابل بعدها المنتخبين المصري والجابوني في مباراتين وديتين، الأولى كانت عام 2000 وفاز الفراعنة 4-0 ، أما الثانية كانت عام 2004 وفاز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد.

أخبار تهمك

عاجل.. لاعبوا برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

منذ ساعة و 7 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 18 ساعة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة الجابون

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

أمير توفيق يكشف تفاصيل عودة عمار وعبد القادر للأهلي

منذ 37 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ يوم

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

12:30 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

02:30 م

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

عاجل.. لاعبوا برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements