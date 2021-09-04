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بسبب فيديو.. الإعدام شنقًا لـ8 والمؤبد لآخرين والمشدد لثالث في قنا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قضت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ والمستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أشرف أبوالحسن محمد، ومصطفى محمد الجارحي، وسكرتارية، أبو المعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، بالإعدام شنقا على 8 متهمين، بينهم عامل وأبنائه الثلاثة، والسجن المؤبد لمتهمين و15 سنة لآخر بتهمة قتل شخصين بقرية نجع سالم بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا
تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا، بمصرع كلا من شحات محمد محمد خلف، 50 سنة، وشقيقه حمادة 43 سنة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بقرية نجع سالم بنجع حمادي، حيث تبين قيام الشقيق الأصغر للمجنى عليهما بمعاكسة إحدى الفتيات بالقرية.

التحريات 
وكشفت التحريات أن السبب بعد أن قامت الفتاة بتصوير فيديو مخل، وإرسال مقطع الفيديو له، والذي انتشر بين أهالي المنطقة.


وقام والد الفتاة واشقائها وأقاربهم وهم عادل.ا، ونجليه أيمن، وكرم، وابن عمهما هانى.ا، وثلاثه اخرين من أقاربهم بتشكيل مجموعة وذهبوا لمنزل الشاب لينتقموا منه الا انه نجح فى الهروب.

فقام أقارب الفتاه بتكسير محلات تجارية ملك المجنى عليهما ثم الاعتداء عليهما بالضرب بالشوم والأسلحة البيضاء وتركوهما جثتين هامدتين، وتمكنت قوات الأمن، من ضبط جميع المتهمين والأسلحة المستخدمة في الحادث.

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قنا المؤبد السجن المشدد الإعدام

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