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اندلاع حريق ضخم بأكبر سفينة عراقية في موانئ البصرة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:30 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات

اندلع حريق ضخم في "أكبر سفينة" عراقية بموانئ محافظة البصرة في جنوب البلاد، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

 

وبحسب القناة، نشب الحريق في سفينة الحفر "أم قصر" التي تعتبر أكبر سفن العراق من هذا النوع.

 

وعلق وزير النقل العراقي الأسبق، كاظم فنجان الحمامي، في بيان صحفي، قائلًا إن "سفينة الحفر العملاقة (أم قصر)، تعرضت لحريق هائل نشب في قاطع سكن الطاقم، ثم انتشر عبر الممرات والطوابق".

 

وأشارت التقارير الأولية، إلى أن الحريق كان بسبب الإهمال الذي طغى على معظم أقسام هذه الشركة العريقة.

 

وذكرت التقارير، أن سعر هذه السفينة يزيد على 65 مليون دولار.

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