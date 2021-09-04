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درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "الإنستجرام"

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
أروي حمدي

تحرص الفنانه درة علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


شاركت درة جمهورها صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


تألقت الفنانة درة بأطلالة أنيقة وفخمة مرتدية فستان قصير باللون "الموف" تأخذ قماش الدانتيل، واختارت تسريحة "ذيل الحصان" وحرصت على وضع مكياجا كلاسيكي بسيطا، وعلقت عليها قائلة "صباح واحد".


يذكر أن الفنانة درة شاركت في فيلم "الكاهن" المنتظر عرض في دور العرض السنيمائي وهو من بطولة درة، جمال سليم، فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، محمود حميدة، ومن إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير

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