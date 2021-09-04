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التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة الجابون

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إستقر الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيلة التي تخوض مواجهة المنتخب الجابوني يوم غدًا الأحد لحساب مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022.

ومن المُنتظر أن يلعب المنتخب المصري بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمود حمدي الونش ، أحمد حجازي ، محمد عبد الشافي ، باهر المحمدي.

خط الوسط : طارق حامد ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : محمد شريف ، محمد صلاح ، أحمد سيد زيزو.

وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز على منتخب انجولا بهدف واحد مقابل لا شيء فيما تلقى المنتخب الجابوني الخسارة على يد المنتخب الليبي بهدف واحد مقابل هدفين.

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