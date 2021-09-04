الليلة.. دياب يواصل كشف أسرار مسيرته الفنية فى "واحد من الناس" على الحياة

في حلقة فنية خاصة والجزء الثاني من برنامج واحد من الناس ، تذاع اليوم السبت في العاشرة مساء في واحد من الناس ، حيث يستضيف الدكتور عمرو الليثي الفنان والمطرب دياب ، في حوار خاص وتصريحات عن مسيرته الفنية ونشأته وابرز ازماته الفنية ولمن يدين بالفضل وكيف انتقل من الغناء الي التمثيل ، والتحديات الكثيرة التي واجهها في مجال الغناء والتمثيل وكيف تغلب عليها .









كما تتتاول الحلقة اليوم السبت ولاول مرة مداخلة تليفونية من زوجته وتتحدث عن العديد من الأسرار والتي تذاع لاول مرة عن دياب الانسان وعلاقته بأفراد أسرته .









كما يتحدث دياب عن والدته والعلاقة القوية وفضلها الكبير عليه واصعب لحظات الفراق بينهما.









انتظرونا مع الوجة الآخر الذي لايعرفه احد للنجم دياب في الجزء الثاني اليوم السبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة



