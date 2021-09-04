عاجل.. لاعبوا برشلونة ينقلبون على رونالد كومان





فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إنقلاب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على مديرهم الفني رونالد كومان.





وقالت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعبين الذين غادروا النادي قاموا بمهاجمة مديرهم الفني الهولندي رونالد كومان وذلك عقب رحيلهم عن البلوجرانا خلال السنوات الماضية.





وكان آخر اللاعبين الراحلين عن البلوجرانا البوسني ميراليم بيانيتش الذي إنضم لصفوف فريق نادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة بعد أن خاض مسيرة لم تكلل بالنجاح.





وأنهت الصحيفة أن سواريز وفيربو بالإضافة إلى إيمرسون وبيانيتش أكدوا أنهم لاقوا معاملة سيئة من كومان وشككوا في إدارة الفريق وأتهموه بالفشل.