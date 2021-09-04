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دينا عبدالعزيز: شخصيتي في المداح عايشتها في الواقع

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
كشفت الفنانة دنيا عبدالعزيز أنها تحب التنوع في أعمالها الفنية وهذا من بداية عام 2015 وتحديدًا مسلسل "حواري بوخارست"، متابعةً أنها قدمت في الأسطورة دور "قتالة قتلة"، ولهذا هذا العام ستقدم شئ مختلف.


تابعت الفنانة خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج ""ON Set، الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة "ON، أن شخصية "نادين" التي قدمتها في مسلسل "المداح" كانت سهلة جدًا لأن هذه الشخصية كانت في حياتها الشخصية وتعرضت منها للغدر في سن العشرين وأحبتها أكثر من اختها ولكنها كانت حاقدة، مضيفةً أن لديها طاقة الممثلة وبكم كبير وتريد إخراج "المخزون" ولهذا يأتي إليها أدوار تستفزها وتجعلها تُخرج ما بداخلها.


أضافت دنيا عبدالعزيز أنها عملت مع نجوم كبار جدًا وبدأت التمثيل في سن صغير ووقفت أمام أكبر نجوم الفن و"تتخض" من هذا، وكل فنان خرجت منه بشئ وكانت تراقبهم وترى أسلوبهم وطريقتهم ولهذا كل منهم "علم جواها بحاجة"، مشيرةً إلى أنها تقدم حاليًا مسلسلات ومسرح وذلك لأنها كان يُعرض عليها منذ 2011 أشياء عديدة وتعتذر عنها ولكن ترى أن لديها رصيد أفلام جيد وإما أن تضيف إليه أو لا ولهذا لا تحتاج إلى انتشار بل خطوات صحيحة. 


أوضحت أن الأعمال السينمائية المهمة لم تُعرض عليها على عكس المسلسلات ولو لم يأتي لها شئ بقدر وقيمة فلن تشارك فيه، مشيرةً إلى أنها قدمت مسرح كثيرًا ولكن "الحظ" لم يخدمها في أن يتم تصوير تلك الأعمال مثل مسرحية "شباب روش طحن" و"دو ري مي فاصوليا" مع الراحل سمير غانم. 


يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.

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