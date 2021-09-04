قصر السينما يستضيف هاني لاشين لتقديم سمينار بقاعة "وحيد حامد"

أستضاف قصر السينما تحت رعاية الفنان والسيناريست " تامر عبد المنعم " مدير قصر السينما ، المخرج الكبير " هاني لاشين " بقاعة " وحيد حامد " بقصر السينما ، لتقديم حلقة سمينار seminar تحت عنوان " إخراج ومدخل فن التذوق السينمائي " لطلاب الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما ، وذلك تزامناً مع دورات قصر السينما السينمائية ، ومشروع ابدأ حلمك ... السينما بين يديك .









وقد حضر حلقة السمينار مجموعة كبيرة من المحبين والعاشقين لفن السينما بالإضافة إلى لحضور رواد السينما بقصر السينما ، ومنهم : الفنان " تامر عبد المنعم " مدير قصر السينما ، والفنان " حمدي الوزير " ، والناقد الدكتور " نادر رفاعي " ، والمخرج " أشرف فايق " .









كما أشرف على الندوة كلاً من : " ا/ هتان عبد العظيم " مسئول العروض والدعاية بقصر السينما ، و " ا/ هالة عبده " مسئول الدراسات الحرة بقصر السينما .









والجدير بالذكر ... أن المخرج الكبير " هاني لاشين " هو مخرج مصري ، من مواليد 21 مايو عام 1951 م ، وقد عشق السينما منذ الصغر وكانت له تجربة في التمثيل ، وحصل علي دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1976 م ، وعمل في بداية حياته الفنية مساعد ومخرج مع " حسن الإمام " ، ومخرجاً للأفلام التسجيلية وأولها التنمية الصناعية عام 1980 م ، ومنتج ومخرج من خلال شركتة السينمائية للأفلام التسجيلية ، وقدم العديد من الأعمال منها : فيلم " أيوب " ، وفيلم " الأراجوز " ، وفيلم " أريد حباً وحناناً " ، وفيلم " ليه يا دنيا " وغيرها .



