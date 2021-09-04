أحمد المالكي يعلن عن تعاونه مع تامر حسني

أعلن الشاعر أحمد المالكي، عن تعاون جديد يجمعه مع النجم تامر حسني، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد.



ونشر المالكي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر غير رسمي للأغنية مدون عليه تفاصيل فريق عمل الأغنية، تعاون جديد ومختلف مع الفنان تامر حسني إن شاء الله".



جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان إسلام زكي وتوزيع إلهامي دهيمة.

