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أمر عاجل من القائد الأعلى للجيش الليبي في طرابلس

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
وكالات

أصدر المكبت الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، بيانًا أمر فيه جميع القوات التي اشتبكت أو في حالة اشتباك في العاصمة بالتوقف الفوري والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون تأخير مهما كانت الأسباب.

 

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، وجه باتخاذ الإجراءات الفورية حيال القوات التي حدث بينها الاشتباك وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف والإبلاغ عن اي إجراء يتخذ.

 

وقد كبق القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بفتح تحقيق فوري مع تلك القوات والمتسببين في تلك الاشتباكات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددا على جميع الوحدات العسكرية والأمنية بضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبيانات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق ووفقاً للسياق المعمول به.


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