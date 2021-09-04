Advertisements

وزير الخارجية الأسبق: قبرص رأس جسر لأوروبا بالنسبة لمصر (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن هناك رغبة مصرية قوية في توسيع مجالات التعاون مع قبرص في الزراعة والتعليم العالي وغيرها، مشيرًا إلى إن العلاقات بين البلدين ينظر إليها كمثل في التعاون الثنائي بين دولتين يربطهما بحر واحد، وتعزيز للمبادئ المصرية في سياستها الخارجية في المرحلة الحالية المبنية على الاستقرار والسلام والتنمية.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن تشكيل اللجنة الفنية العليا المصرية القبرصية تفتح مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين، منوهًا بأن العلاقات المصرية القبرصية مبنية على أسس قوية تتمثل في الربط البحري بالنسبة للغاز والربط الكهربائي، وتعاون مصر مع قبرص في إطفاء الحرائق تعاون نشط جدًا.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن قبرص تعتبر رأس جسر لأوروبا بالنسبة لمصر والمنتجات المصرية والشرق أوسطية، موضحًا أن تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد الاوروبي كلا على حد من شأن تسهيل الوصول لاتفاق أوسع مع الاتحاد الأوروبي ككيان سياسي واقتصادي.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ 9 دقائق

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. لاعبوا برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

منذ حوالي 5 ساعات

أمير توفيق يكشف تفاصيل عودة عمار وعبد القادر للأهلي

منذ 39 دقيقة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة الجابون

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

12:30 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

02:30 م

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

عاجل.. لاعبوا برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements