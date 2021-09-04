وزير الخارجية الأسبق: قبرص رأس جسر لأوروبا بالنسبة لمصر (فيديو)

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن هناك رغبة مصرية قوية في توسيع مجالات التعاون مع قبرص في الزراعة والتعليم العالي وغيرها، مشيرًا إلى إن العلاقات بين البلدين ينظر إليها كمثل في التعاون الثنائي بين دولتين يربطهما بحر واحد، وتعزيز للمبادئ المصرية في سياستها الخارجية في المرحلة الحالية المبنية على الاستقرار والسلام والتنمية.



وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن تشكيل اللجنة الفنية العليا المصرية القبرصية تفتح مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين، منوهًا بأن العلاقات المصرية القبرصية مبنية على أسس قوية تتمثل في الربط البحري بالنسبة للغاز والربط الكهربائي، وتعاون مصر مع قبرص في إطفاء الحرائق تعاون نشط جدًا.



وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن قبرص تعتبر رأس جسر لأوروبا بالنسبة لمصر والمنتجات المصرية والشرق أوسطية، موضحًا أن تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد الاوروبي كلا على حد من شأن تسهيل الوصول لاتفاق أوسع مع الاتحاد الأوروبي ككيان سياسي واقتصادي.

