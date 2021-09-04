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الإمارات تسجل 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:58 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم السبت، 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات المسجلة في البلاد 722292 إصابة.

 

ورصدت الصحة الإماراتية، حالة وفاة مصابة بكورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2045 حالة وفاة.

 

وكانت الصحة الإماراتية، كشفت عن شفاء 1475 حالة جديدة لمصابين كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 711134 حالة.

 

وقد أعلنت الصحة الإمارتية، عن إجراء 335439 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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