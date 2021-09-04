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أمير توفيق يكشف تفاصيل عودة عمار وعبد القادر للأهلي
السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:00 م
علي نبوي ومحمد الصو
كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن عودة الثنائي أحمد عبدالقادر، وعمار حمدي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد انتهاء إعارتهما لناديي سموحة والاتحاد السكندري على التوالي.
وأضاف أن عودة الثنائي جاءت بعد المستوى الذي ظهرا عليه في الموسم الماضي، ووفقا لرؤية الجهاز الفني ولجنة التخطيط، وبالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.
وأوضح أمير توفيق أن الجهاز الفني يحرص دائمًا على مُتابعة اللاعبين المُعارين، موضحاً أن عودة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي، تؤكد على نجاح سياسة النادي خلال السنوات الأخيرة التي تهدف إلى إعارة بعض اللاعبين لإكسابهم المزيد من الخبرات قبل العودة مجددا للأهلي.