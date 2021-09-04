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أمير توفيق يكشف تفاصيل عودة عمار وعبد القادر للأهلي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو


كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن عودة الثنائي أحمد عبدالقادر، وعمار حمدي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد انتهاء إعارتهما لناديي سموحة والاتحاد السكندري على التوالي. 

وأضاف أن عودة الثنائي جاءت بعد المستوى الذي ظهرا عليه في الموسم الماضي، ووفقا لرؤية الجهاز الفني ولجنة التخطيط، وبالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.

وأوضح أمير توفيق أن الجهاز الفني يحرص دائمًا على مُتابعة اللاعبين المُعارين، موضحاً أن عودة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي، تؤكد على نجاح سياسة النادي خلال السنوات الأخيرة التي تهدف إلى إعارة بعض اللاعبين لإكسابهم المزيد من الخبرات قبل العودة مجددا للأهلي.

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