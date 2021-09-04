لهذا الأسباب.. محامي يطلب منع عرض حلقة شيكابالا مع عمرو أديب

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، طلب لإدارة قناة "أم بى سي" مصر، بضرورة منع إذاعة حلقة شيكابالا لاعب نادي الزمالك، والتى نوهت القناة أول أمس عن استضافتها له مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على القناة.



وذكر طارق محمود فى انذارة الموجهة لإدارة القناة، أن "اللاعب شيكابالا والذي فرضت علية عقوبات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري بإيقافه 8 أشهر وتغريمة 500 ألف جنية، لتكرارة إثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة وتجاوزه اللفظي والاحتكاك بمؤول النظام والاتحاد المصري بعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي فى الدوري، والذي أدى إلى إثارة الفتنة بين جماهير الأهلى والزمالك وتوجيه عبارات السب من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي" بحسب ما جاء في الطلب الذي اعتبره مقدمه إنذار عاجل للقناة.





وأضاف في الطلب: "ورغم أن العقوبة ما زالت سارية عليه، ولم تلغى أو تخفيفها، إلا أن الإعلامى عمرو أديب أعلن عبر برنامجه استضافة اليوم السبت للاعب شيكابالا، وهو ما يثير المخاوف لاعتياد اللاعب على إثارة الجماهير، وإثارة الفتنة بين جماهير الأهلى والزمالك، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الفوضى فى الشارع الرياضي المصري، لذلك يتحتم على إدارة قناة "أم بى سى مصر" إلغاء ظهور اللاعب فورًا درءً للفتنة الجماهيرية".