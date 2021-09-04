Advertisements

جميلة عوض تشارك جمهورها لحظات من إجازتها الصيفية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة جميلة عوض، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورتين لها على الشاطئ.

وعلقت قائله :" قبل وبعد 12" حيث ظهرت في واحده منهم في الصباح وهي نشيطة اما بعد الساعه ١٢ ظهرا ظهرت وهي نائمة على الشاطئ ".

يذكر أن نشرت الفنانة جميلة عوض، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، البوستر الرسمي لفيلمها الجديد مع احمد حاتم "عروستي".

وعلقت قائلة:"عروستي دليلك لزواج ناجح، البوستر الرسمي لفيلم عروستي قريبا".

فيلم عروستي من بطولة جميلة عوض، أحمد حاتم، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. لاعبو برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 4 ساعات

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك.. ويرفض رحيل الصخرة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة الجابون

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جميلة عوض تتعاقد على بطولة فيلم "عروستي"

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. صلاح عبدالله يدعم صابرين بهذه الكلمات

خاص"..بسنت النبراوي تكشف عن تفاصيل مشاركتها في فيلم "عروستي"

أحمد حاتم يستعد لطرح فيلمه الجديد" عروستي"

حمو بيكا بالعوامة في الساحل في أحدث ظهور له

صبا مبارك تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

02:20 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

12:30 م

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements