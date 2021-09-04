جميلة عوض تشارك جمهورها لحظات من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة جميلة عوض، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورتين لها على الشاطئ.



وعلقت قائله :" قبل وبعد 12" حيث ظهرت في واحده منهم في الصباح وهي نشيطة اما بعد الساعه ١٢ ظهرا ظهرت وهي نائمة على الشاطئ ".



يذكر أن نشرت الفنانة جميلة عوض، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، البوستر الرسمي لفيلمها الجديد مع احمد حاتم "عروستي".



وعلقت قائلة:"عروستي دليلك لزواج ناجح، البوستر الرسمي لفيلم عروستي قريبا".



فيلم عروستي من بطولة جميلة عوض، أحمد حاتم، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني